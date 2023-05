Romano, pensionato in bici cade per colpa di una buca: clavicola rotta e contusioni

Una clavicola rotta e diverse contusioni: è il bilancio dell'incidente che attorno alle 11 di questa mattina, mercoledì 31 maggio, ha coinvolto un pensionato di Romano di Lombardia mentre percorreva in sella alla sua bici via Isonzo, diretto al centro storico del paese. Ma poteva andare molto peggio. A provocarlo, infatti, è stata una buca lungo la carreggiata.

Come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, la ruota anteriore della bicicletta è sprofondata nella buca, provocando il ribaltamento di mezzo e uomo in sella, che è caduto sull'asfalto. Subito la chiamata al numero unico d'emergenza da parte di alcuni passanti: trasportato all'ospedale di Romano di Lombardia, ha rimediato diverse contusioni e la rottura di una clavicola.

L'incidente ha tuttavia acceso un dibattito sulla sicurezza stradale del Comune. Pare, infatti, che il manto stradale dissestato non si limiti alla sola via Isonzo, dove è caduto il pensionato, bensì si estenda in altre zone di Romano - dalla periferia alla prima cintura che circoscrive il centro storico. E pare che quello del signore non sia nemmeno il primo incidente che si verifica sulle "strade groviera".

L'Amministrazione Comunale aveva annunciato un paio di anni fa di voler procedere alla riqualificazione di alcune strade, tra cui via Dante Alighieri che è una delle arterie principali di Romano, ma finora la situazione resta in stallo. «Nonostante le tante segnalazioni - ha spiegato Mario Suardi, rappresentante della Lista Civica "La città nelle tue mani - abbiamo visto che l'Amministrazione ha preferito investire nel rifacimento della piazza della Rocca. Bella, ma chiedo: era la priorità?».