Salvini, in visita al rondò dell’A4, sostiene il treno per Orio: «Importante e urgente»

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha visitato nella mattinata di oggi (venerdì 27 gennaio) il cantiere del rondò del casello dell’A4 di Bergamo. Presenti erano anche l’assessore regionale Claudia Maria Terzi ed il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi.

Il rappresentante del Governo ha voluto controllare di persona l’andamento dei lavori, dopo che già da mesi è partito l’intervento, che costerà in totale 30 milioni di euro a Regione Lombardia ed ha l’obiettivo di risolvere il problema dell’inadeguatezza dell’attuale rotatoria, che ha per anni causato problemi alla circolazione dei veicoli.

Piu tardi, al palazzo della provincia in via Tasso, Salvini ha reso noto che il nuovo Codice degli Appalti sarà pronto entro il 31 marzo prossimo. All’incontro c’erano anche il prefetto, i sindaci, alcuni parlamentari ed i rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre al primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori.

Infine, c’è stato il commento sulla questione del treno per collegare l’aeroporto alla città: «Il collegamento tra Orio al Serio e Bergamo è così importante e così urgente che va fatto – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture -. Anche se so che su questa, così come su altri interventi, non tutti sono sempre d’accordo e c’è del dibattito. Ma è mio dovere essere qui e ascoltare, come ho fatto lo scorso fine settimana con gli amministratori di Mantova, Cremona e Pavia».