Sonny Colbrelli ospite da Bicimania a Legnano 

Tornano da Bicimania a Legnano le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzate da DF Sport Specialist per dare voce alle storie dei protagonisti. Mercoledì 7 giugno, all’interno del punto vendita, sarà la volta dell’ex ciclista Sonny Colbrelli, soprannominato “Il Cobra”, già ospite di DF Sport Specialist in occasione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita di Brescia nel 2021.

Sonny Colbrelli si racconta a Bicimania

Velocista, specialista delle classiche, classe 1990, Colbrelli ha regalato, agli appassionati molte vittorie prestigiose ma su tutte una che rimarrà negli annali del ciclismo: la vittoria della Parigi-Roubaix il 3 ottobre 2021, ventidue anni dopo l’ultima vittoria di un italiano, Andrea Tafi. È stato un finale di gara emozionante, Colbrelli, senza mai perdere la ruota dei migliori, ha avuto la meglio nello sprint in volata su Vermeersch e Van Der Poel.

Tra le vittorie di Sonny Colbrelli, nel 2021 il Campionato italiano strada e la medaglia d’oro ai Campionati europei, oltre a numerose altre come il Gran Piemonte nel 2018, la Freccia del Brabante nel 2017 e altre classiche del calendario nazionale ed internazionale.

Nel 2022, durante il Giro di Catalogna, un arresto cardiorespiratorio e, il successivo impianto di un defibrillatore cutaneo, determinano la fine dell’attività agonistica secondo la regolamentazione sportiva italiana.

La serata è organizzata in collaborazione con il brand SIDI e sarà presentata da Alessandro Brambilla, telecronista, giornalista e conduttore sportivo.

Per partecipare è gradita la prenotazione sul sito