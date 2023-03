Taglio del nastro per la Social Domus, là dove c’era la camera mortuaria dei Riuniti

Inaugurata oggi pomeriggio la Social Domus, la nuova casa dei Servizi Sociali, che ora hanno sede nell’area dell’ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30), dove c’era la camera mortuaria.

Il lavoro che ha portato all’inaugurazione di oggi è iniziato formalmente con la sottoscrizione dell’accordo di programma da parte del Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio e Asst Papa Giovanni XXIII: alla firma del 2016 è seguito un iter il più possibile accelerato, che ha portato a completare il piano di riqualificazione di tutta l’area in meno di 5 anni.

Son stati consegnati al Comune di Bergamo nuovi spazi per l’assessorato alle Politiche Sociali e per il Polo Civico di quartiere. Il cantiere nel padiglione dell’ex Anatomia si è concluso nel 2022: oltre 2.100 metri quadrati tutti di interesse pubblico, con ingresso diretto da via XXIV maggio e annessa pista ciclabile.

Circa 1.300 metri quadrati son stati destinati al nuovo assessorato, che erano in via San Lazzaro in un immobile che il Comune di Bergamo ha inserito nel piano delle alienazioni.

Gli altri circa 750 mq sono invece tutti a beneficio dei quartieri di Santa Lucia e Loreto, che son collegati tra l’altro grazie alla pista ciclabile di 600 metri di lunghezza che si snoda da Largo Barozzi a piazza Risorgimento.

Quella della realizzazione di un grande centro polifunzionale pubblico era una delle principali richieste espresse dai cittadini intervenuti in occasione del lungo percorso di partecipazione sulla riqualificazione dell’area.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Gli uffici, i servizi e le associazioni

Al piano terra sono localizzati i servizi aperti al pubblico: sportello idoneità abitativa (martedì e giovedì dalle 9 alle 11); sportello prossimità (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.30); sportello informativo e di orientamento per cittadini migranti (lunedì dalle 14 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17); sportello del segretariato sociale e ai servizi sociali decentrati di S. Lucia (lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 17).

Al primo e secondo piano sono localizzati i servizi in favore dei disabili, servizi a favore di minori anziani adulti e famiglie, gli uffici programmazione dei servizi, l’ufficio di Piano, accesso ai servizi, oltre agli uffici amministrativi dei servizi sociali e alla segreteria dell'assessorato.

Inoltre, al piano terra, è presente l’Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza Onlus, partner della rete istituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine; e, al piano seminterrato è presente l'ASST Papa Giovanni XXIII con l'ambulatorio dell'infermiere di famiglia e comunità che verrà avviato nei prossimi giorni.

Al piano seminterrato gli spazi sono oggetto di una convenzione per la cogestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico a carattere di quartiere, promossa dal Servizio Reti Sociali con una serie di associazioni.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L’open day

Sabato 11 marzo, la Social Domus si apre alla comunità con un open day, dalle 10.00 alle 17.00, durante il quale è prevista una serie di appuntamenti.

In particolare, questo è il programma:

- Ore 10.00: “Biblioteca a casa tua” e “Due mani in più”: i ragazzi raccontano le loro esperienze. A cura dell’Asd San Paolo in Bianco.

- Ore 12.00: Infermiere di Famiglia e di Comunità. Presentazione del nuovo ambulatorio presso la Social Domus. A cura dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

- Ore 12.30: Arte contro l’Hiv. Presentazione dell’iniziativa del murales, promossa da Gilead Sciences, e di Bergamo Fast-track City. A cura della Rete di Bergamo Fast-track city.-

- Ore 15.00. Vi presento i Cte. I Centri per Tutte le Età della città presentano le loro attività. A cura dei Cte

- Ore 16.00: Vi racconto una storia. Letture per bambini dai 4 agli 8 anni. A cura del Sistema Bibliotecario Urbano.

Inoltre, nel visitare la struttura, sarà possibile vedere il video realizzato in esposizione le immagini di iniziative speciali realizzate dai Servizi sociali in collaborazione con diversi soggetti del territorio.