Trovare la propria strada tra gli uffici del Comune

Sempre di più sono i giovani che scelgono il Servizio Civile come opportunità per riuscire ad entrare in contatto con il settore lavorativo nel quale vorrebbero avviare la propria carriera. E’ questo il caso anche di Arianna del Prato, 26enne di Urgnano, che sta concludendo la sua esperienza di Servizio Civile all’interno degli uffici del Comune di Curno.

“Stavo concludendo il mio percorso di laurea magistrale in Geo-urbanistica, quando ho ricevuto una mail dall’Università degli Studi di Bergamo in cui si parlava della proposta di Servizio Civile con Associazione Mosaico. Una volta lette le posizioni disponibili ho pensato che la proposta del Comune di Curno facesse proprio al caso mio” ha spiegato Arianna.

L'esperienza di Arianna al Comune di Curno

Sono diverse le mansioni di cui Arianna si è occupata nel corso della sua esperienza, che nello specifico aveva come oggetto la gestione del progetto del Centro di riciclo e riuso “La miniera”: “Inizialmente il progetto era stato affidato all’Ufficio Tecnico, successivamente, si è evoluto ed è passato all’Ufficio Servizi alla Persona, questo però non ha assolutamente messo in discussione la validità del progetto, anzi mi ha permesso di integrare anche delle preziose skills a livello di relazione con il pubblico”.

“L’obiettivo è quello di invitare i cittadini di Curno e di Mozzo a portare presso il centro oggetti o vestiti, che sarebbero ancora in buono stato, ma che non usano più. In questo modo, invece che buttarli, e creare rifiuti, permettono ad altre persone, che altrimenti non potrebbero permetterseli, di farne uso”.

Perché scegliere il Servizio Civile

Per Arianna quella del Servizio Civile è stata un’esperienza stimolante, che le ha permesso di mettere in pratica le proprie conoscenze e di acquisirne di nuove, per questo afferma: “In base a quella che è stata la mia esperienza, mi sento di consigliare il Servizio Civile a chi sta cercando una prima esperienza lavorativa, in quanto permette di interfacciarsi facilmente col mondo del lavoro. Ma soprattutto a chi, come me, vuole entrare in uno specifico settore lavorativo ma non sapeva da dove partire, in quanto ti apre davvero tantissime porte”