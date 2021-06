Modifica della data richiamo del vaccino, in Lombardia segnalati diversi disguidi

Un appuntamento di lavoro si è messo di mezzo all’ultimo, piuttosto che un esame o un altro imprevisto rischiano di farvi perdere il richiamo della vaccinazione anti-Covid? Lombardi, potete stare tranquilli: da oggi, lunedì 25 giugno, è infatti teoricamente possibile modificare il giorno stabilito per ricevere la seconda dose.

Una possibilità che però, per molti cittadini, al momento è solo sulla carta: come già capitato più volte in passato, sono diverse le segnalazioni di lombardi che in queste ore non riescono a cambiare il proprio appuntamento. «Hanno superato di gran lunga quelle ricevute da chi è riuscito - scrive su Facebook il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta -. Si attendono delucidazioni e info. Anche il call center sembra intasato».

Per completare la procedura è necessario collegarsi al portale per le adesioni online (QUI il link) e cliccare su “prenota vaccino”: inserendo il numero della propria tessera sanitaria e il proprio codice fiscale sarà possibile modificare non soltanto la data, ma anche l’ora e il luogo fissati per il richiamo. Ma una volta sola.

Il preavviso minimo per la modifica è di una settimana, così da non intasare e stravolgere le agende vaccinali. Le date entro cui si potrà spostare il richiamo saranno proposte dal sistema online sulla base dei posti messi a disposizione dagli hub vaccinali presenti sul territorio.