Volete cambiare auto? Da Regione 30 milioni per sostituire veicoli inquinanti

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'assessore all'Ambiente e al Clima, Raffaele Cattaneo, hanno annunciato oggi (martedì 15 giugno) lo stanziamento di 30 milioni di euro per gli incentivi auto. Questo sarà il valore complessivo del nuovo bando online, disponibile da giovedì 17 giugno, per la sostituzione dei veicoli inquinanti. Dopo il successo del bando di febbraio da 18 milioni (16,2 per le auto e 1,8 per le moto), la Giunta regionale ha dunque approvato un nuovo provvedimento che modifica e integra la misura precedente.

«Abbiamo deciso di anticipare i 18 milioni di euro destinate al 2022 - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente - e di integrarli con altri 12 milioni, per un totale di 30 milioni di euro, così da incentivare da subito l'acquisto di veicoli a bassissime o zero emissioni. In modo da aiutare a svecchiare e rinnovare il parco auto circolante. Il successo dello scorso bando è stato davvero impressionante: tutte le risorse sono state esaurite in 25 ore per un totale di 3.209 cittadini beneficiati. Una manifestazione della sensibilità dei lombardi sul tema che lancia un segnale chiaro a tutte le Istituzioni. Per questo motivo abbiamo anticipato le risorse, per rispondere a una esigenza sentita».

Cosa prevede il bando

Il provvedimento modifica e integra il bando precedente, riservando una parte delle prenotazioni di contributi alle persone che avevano presentato la domanda sul bando precedente (decreto 2384 del 23/02/2021) ma che non avevano potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento anticipato.

La dotazione di 30 milioni di euro è ripartita in due linee di finanziamento:

una linea A da, 12 milioni di euro che prevede, come già detto, il rimborso diretto alle persone che hanno presentato domanda con il precedente bando e che non hanno potuto prenotare le risorse perché già esaurite, ma nel frattempo hanno già perfezionato l'acquisto della vettura;

una linea B, da 18 milioni di euro: rivolta alle persone che perfezionano l'acquisto della vettura presso i concessionari abilitati, i quali anticiperanno il contributo al soggetto beneficiario e riceveranno quindi il rimborso dalla Regione.

Una finestra preferenziale per chi aveva già prenotato nel precedente bando, ma non ne aveva potuto usufruire per esaurimento delle risorse, sarà attiva dal 17 al 28 giugno; successivamente, alla chiusura della finestra riservata, il 30 giugno, la misura verrà aperta a tutti gli altri soggetti in possesso dei requisiti.

Il bando online è consultabile già da oggi sulla piattaforma Bandionline. Dal 17 giugno sarà possibile presentare le domande e accedere ai contributi. Ogni cittadino può presentare una sola domanda di contributo. Il bando è rivolto ai residenti in Lombardia (persone fisiche) che acquistano un'autovettura di nuova immatricolazione (o immatricolata successivamente all'1 gennaio 2020 e intestata a un venditore/concessionario).

A differenza del precedente bando ,i cittadini che non hanno ancora perfezionato l'acquisto non dovranno prenotare direttamente le richieste online, ma potranno rivolgersi al concessionario. È possibile presentare domande a partire dalle ore 10 del 17 giugno 2021 fino all'esaurimento della dotazione finanziaria e, comunque, entro e non oltre le ore 12 del 29 ottobre 2021.

Per quanto riguarda la linea B, solo il venditore/concessionario abilitato alla vendita, nell'ambito del bando, può prenotare il contributo regionale sul portale Bandionline, per nome e per conto del cittadino beneficiario tramite il suo codice fiscale.

L'assegnazione del contributo, come per il bando precedente, avverrà con procedura valutativa "a sportello", ovvero secondo l'ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore/concessionario. Lo sportello resterà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Quanto risparmieranno i cittadini

L'importo complessivo ottenibile dai cittadini comprensivo degli incentivi nazionali sarà di: