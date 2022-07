A Bergamo 1.186 nuovi positivi. In Lombardia più di 1.500 ricoverati nei reparti ordinari

Nel bollettino regionale Covid di oggi (16 luglio) sono 11.928 i nuovi positivi a fronte di 54.634 tamponi effettuati. L'indice di positività odierno si attesta dunque al 21,8 per cento, più basso del 24,3 per cento di ieri e livello più basso riscontrato nella settimana che si sta chiudendo.

In Bergamasca, i nuovi casi di coronavirus registrati sono 1.186. Ieri erano 1.227.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali lombardi, sale anche oggi il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari: sono 1.506, 24 in più di ieri. Calano invece i posti letto Covid occupati nelle terapie intensive: sono 42, 2 in meno. Sono 30 i decessi attribuiti al coronavirus, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 41.103.

Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: