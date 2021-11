A Bergamo 10 nuovi positivi. In Lombardia 6 malati in meno ricoverati in ospedale

i numeri del contagio

Diminuisce il numero di pazienti ricoverati in ospedale, ma aumenta ancora leggermente l’indice di positività in Lombardia. Nel complesso oggi (lunedì 1 novembre) sono 186 i nuovi positivi conteggiati su scala regionale, a fronte di 29.319 tamponi analizzati.

Nella giornata di ieri erano emersi 474 contagi, ma erano stati effettuati 86.580 test, tra molecolari e antigenici rapidi. In calo, come spesso avviene di lunedì, anche le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano da 31 alle 10 odierne.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

I malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 45, invariati rispetto a ieri, mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 288 degenti (6 in meno). Stabili i decessi, oggi 3 (ieri 4): sale quindi a 34.162 vittime il bilancio dei lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: