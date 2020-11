A Bergamo 168 casi in più. In Lombardia 8.180 positivi su 52.712 tamponi (il record)

Rispetto ai dati di martedì, oggi (mercoledì 11 novembre) è tutta un’altra storia. Nonostante la Lombardia si confermi la Regione con il maggior numero di nuovi contagi, i dati mostrano un miglioramento dell’evoluzione epidemiologica. Speriamo solo non sia un caso isolato e questo trend si confermi anche nei prossimi giorni. Nello specifico, stando al bollettino diffuso dal Pirellone, i nuovi positivi sono 8.180, di cui 443 debolmente positivi e 69 riscontrati in seguito ai test sierologici, a fronte del record assoluto di 52.712 tamponi processati. Ieri (10 novembre) le positività erano state 10.955, accertate grazie all’esecuzione di 47.194 test molecolari. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi scende quindi drasticamente dal 23,2 per cento di ieri al 15,5 per cento odierno.

Anche a Bergamo i casi di Covid calano, passando dai 407 di ieri ai 168 diagnosticati oggi. Considerando che dalle stime rese note dall’Ats in provincia si analizzano in media 2.400 tamponi al giorno (per sei giorni la settimana) il tasso percentuale tra positivi e test molecolari processati sarebbe intorno al 7 per cento.

Per quanto riguarda i malati, in Lombardia si contano 6.907 persone (+225) ricoverate nei reparti ospedalieri ordinari, mentre i malati in terapia intensiva salgono a 764 (+56). Purtroppo, cresce ulteriormente il dato riferito ai nuovi decessi: quelli registrati oggi sono 152, ieri erano stati 129. Il bilancio aggiornato delle vittime sale quindi a 18.723 lombardi. Infine, sale a quota 124.025 persone (+1.615) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 117.361 sono guariti mentre 6.664 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 168 (ieri 407)

Milano 3.148 (di cui 1.149 in città)

Brescia 576

Como 958

Cremona 193

Lecco 243

Lodi 131

Mantova 248

Monza e Brianza 854

Pavia 385

Sondrio 63

Varese 943

In Italia oggi è stata superata la soglia del milione di persone contagiate. I nuovi casi di Covid diagnosticati sono 32.961 grazie all’analisi di 225.640 tamponi. Ieri erano state 35.098, a fronte di 217.758 test molecolari processati. Scende quindi il rapporto percentuale tra i due dati, passando dal 16,1 per cento di ieri al 14,6 per cento odierno. Il totale delle persone entrate in contatto con l’infezione raggiunge invece quota 1.028.424 individui. Fa un ulteriore balzo in avanti anche il dato riferito alle nuove vittime: i decessi registrati oggi sono 623 (ieri erano stati 580) cifra che aggiorna il bilancio complessivo di chi ha perso la vita dall’inizio dell’epidemia a quota 42.953 persone. Infine, risultano esserci 613.358 persone (+23.248) attualmente positive al Coronavirus, mentre i dimessi/guariti salgono a quota 372.113 persone (+9.090).