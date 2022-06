A Bergamo 191 nuovi positivi. In Lombardia meno di 500 ricoverati nei reparti ordinari

Dopo il calo post-festivo di ieri (3 giugno), il bollettino regionale sul Covid di oggi, sabato 4 giugno, segnala 3.099 nuovi positivi a fronte di 27.600 tamponi effettuati.

Sale quindi, e non di poco, l'indice di positività, che dal 7,5 per cento di 24 ore fa passa oggi all'11,2 per cento. In provincia di Bergamo i nuovi casi riscontrati sono 191.

Passando alla situazione negli ospedali lombardi, continua a scendere il numero di persone ricoverate per Covid nei reparti ordinari: sono 497, 21 in meno di ieri. Sale invece di una unità, a quota 35, il numero di persone ricoverate per Covid nelle terapie intensive. Sono 11 i decessi attribuiti al coronavirus, che portano il totale da inizio pandemia a 40.586. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: