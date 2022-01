A Bergamo 2.255 nuovi positivi. In Lombardia 146 ricoverati in meno in ospedale

i numeri del contagio

Continua il calo dei malati Covid ricoverati nei reparti ospedalieri lombardi. Sul fronte dei contagi, invece, oggi (giovedì 27 gennaio) il bollettino diffuso dalla Regione conteggia 25.098 nuovi positivi, a fronte di 179.834 tamponi analizzati.

Ieri erano emerse 27.808 positività, ma erano stati effettuati più test, 208.039 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. Cresce leggermente, quindi, l’incide di positività regionale, che passa dal 13,3 per cento all’attuale 13,9 per cento. Diminuiscono i nuovi casi accertati in Bergamasca, che passano da 2.947 ai 2.255 odierni.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

I malati nelle terapie intensive lombarde sono 254 (5 in meno), mentre i pazienti nei reparti ordinari scendono a 3.264 (141 in meno). Compiono un balzo in avanti le vittime giornaliere, oggi 123 (ieri 74). I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 36.881. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: