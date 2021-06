A Bergamo 20 nuovi positivi. In Lombardia stabili le terapie intensive, solo 6 le vittime

È pari all’1,1 per cento il tasso di positivi al Covid sul totale dei tamponi analizzati in Lombardia. In particolare oggi, lunedì 7 giugno, secondo il bollettino diffuso dal Pirellone sono 142 i nuovi casi di infezione, di cui 11 debolmente positivi, a fronte di 12.697 test processati. Di questi 9.580 sono molecolari e i restanti 3.117 sono quelli antigenici rapidi.

Nella giornata di ieri erano stati invece diagnosticati 359 contagi, grazie all’esecuzione di 27.660 test. In calo le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano dalle 48 di ieri alle 20 odierne.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Invariato il saldo dei malati ricoverati in terapia intensiva, fermo a 167 persone, mentre si assottiglia ulteriormente il totale dei degenti nei reparti ordinari, sceso a 799 persone (34 in meno). Tra le vittime oggi si contano 6 malati. Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.675 lombardi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: