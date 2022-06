A Bergamo 203 nuovi positivi. Calano ancora i ricoverati in Lombardia

Nel bollettino regionale di oggi (10 giugno) sul Covid, viene sostanzialmente confermato l'andamento positivo di tutta la settimana. I nuovi casi riscontrati sono 3.132, a fronte di 24.830 tamponi effettuati.

Resta sopra il 12 per cento, per la precisione al 12,6 per cento, l'indice di positività, di poco superiore a quello di ieri (12,3). In Bergamasca, sono 203 i nuovi positivi individuati.

Negli ospedali lombardi, invece, continua a calare il numero di soggetti Covid ricoverati: nei reparti ordinari sono attualmente 458, 16 in meno di ieri; invariato invece il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive: 20. Sono ben 11, purtroppo, i decessi attribuiti al coronavirus oggi (la metà esatta di ieri), che portano il totale da inizio pandemia a 40.647. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: