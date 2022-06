A Bergamo 220 nuovi positivi. Sono 60 i ricoverati in più in Lombardia

A fronte di 21.153 tamponi effettuati, sono 2.375 i nuovi positivi riscontrati oggi (28 giugno) nel bollettino Covid diffuso da Regione Lombardia. L'indice di positività si abbassa drasticamente, passando dal 22,8 per cento di ieri all'11,2 per cento di oggi. In Bergamasca sono 220 i nuovi casi individuati.

Si conferma l'andamento in crescita dei ricoveri Covid negli ospedali lombardi. Nei reparti ordinari, infatti, si passa dai 780 pazienti di ieri agli 837 di oggi (ben 57 in più). Salgono di tre unità anche quelli nelle terapie intensive: sono attualmente 17. Sono 9 invece i decessi attribuiti al coronavirus, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 40.807.

Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: