A Bergamo 259 nuovi positivi. In Lombardia nessun nuovo decesso attribuito al virus

Nell'odierno (15 giugno) bollettino sul Covid di Regione Lombardia c'è un dato, particolarmente positivo, che balza subito all'occhio: nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi riconducibili al coronavirus. I nuovi positivi riscontrati, invece, sono 4.672 a fronte di 30.092 tamponi effettuati.

Resta quindi abbastanza alto (almeno per le medie dell'ultimo periodo) l'indice di positività, sebbene passi dal 16,4 per cento di ieri al 15,5 per cento di oggi. In provincia di Bergamo, sono 259 i nuovi positivi.

Negli ospedali lombardi nessuna particolare novità: aumentano di 19 unità, arrivando a quota 493, i ricoverati Covid nei reparti ordinari, mentre sono 19 i pazienti Covid attualmente ricoverati nelle terapie intensiva (1 in meno di ieri). Come detto, non è stato registrato alcun nuovo decesso e quindi il totale delle vittime lombarde attribuite al virus dall'inizio della pandemia restano 40.691. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: