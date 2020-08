A Bergamo 6 casi in più. Diminuiscono i contagi ma anche il numero di tamponi analizzati

Nessun nuovo decesso e zero contagi nelle provincie di Cremona, Lecco e Sondrio. Sono i principali dati evidenziati da Regione Lombardia nell’ormai consueto report che monitora l’evoluzione dell’epidemia sul territorio. Complessivamente oggi, lunedì 17 agosto, sono stati accertati 43 nuovi positivi, in calo rispetto ai 61 di ieri. Di questi, nello specifico, 6 sono “debolmente positivi”, mentre uno è stato accertato dopo l’esecuzione di test sierologici.

Tuttavia, è calato anche il numero dei tamponi analizzati dai laboratori. Oggi ne sono stati processati 4.174 mentre ieri erano stati 4.882. Numeri troppo bassi, che lasciano spazio a più di una perplessità ora che i contagi hanno ripreso ad aumentare in tutta Italia e il Governo ha imposto nuove strette.

Il totale dei guariti/dimessi sale a 75.248 persone (+85) e, in particolare, 73.927 sono guarite, mentre 1.321 sono state dimesse. I letti occupati nei reparti di terapia intensiva salgono a 14 (1 in più), mentre resta invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti ordinari, in totale 147. Infine, il totale delle vittime lombarde resta pari a 16.840 persone.

Di seguito le nuove positività per ogni provincia:

Bergamo 6

Milano 10 (di cui 3 a Milano città)

Brescia 4

Como 10 (di cui 9 sono riferiti a giovani con un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali di ritorno dalla Croazia)

Cremona 0

Lecco 0

Lodi 1

Mantova 1

Monza e Brianza 3

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 6