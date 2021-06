A Bergamo 6 nuovi positivi, zero a Lecco. In Lombardia due vittime e ricoveri in calo

Pur segnando un leggero rialzo nei contagi, si mantiene su valori stabili e contenuti l’evoluzione epidemiologica in Lombardia. In particolare oggi, mercoledì 30 giugno, sono 129 i nuovi positivi, a fronte di 32.346 test analizzati (tra molecolari e antigenici rapidi).

Nella giornata di ieri, su scala regionale, erano stati accertati 98 contagi, grazie all’esecuzione di 30.085 test. A Bergamo, invece, le positività diagnosticate salgono da 1 alle 6 di oggi.

Tra i malati ricoverati in terapia intensiva si conta 1 posto letto occupato in meno, in totale 51, mentre sono 30 i degenti in meno nei reparti ordinari, scesi a 218 pazienti. Stabili le vittime, oggi 2 (ieri 3 decessi). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.780 lombardi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: