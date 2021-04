A Bergamo nuovo aumento dei casi, 349 in più. In Lombardia calano ancora i ricoverati

Registra nuovamente alcune oscillazioni l’andamento della curva epidemiologica in Lombardia. In particolare, oggi (sabato 3 aprile) sono 4.132 i nuovi positivi, a fronte di 57.954 tamponi analizzati. Ieri erano stati diagnosticati invece 3.941 contagi, con l’esecuzione di 57.421 test.

Per quel che riguarda la provincia di Bergamo il dato relativo ai nuovi casi segna un nuovo e deciso rialzo: quelli diagnosticati oggi sono 349, contro i 264 di ieri. In leggera crescita anche l’indice di positività regionale che passa dal 6,8 per cento al 7,1 per cento.

In leggero aumento anche il saldo totale dei malati Covid in terapia intensiva, che passa a 862 persone (5 in più). Al contrario continua la diminuzione dei lombardi ospitati nei reparti di degenza, che scendono a 6.660, 43 in meno di ieri. Invariato il numero delle vittime giornaliere: i morti accertati oggi sono 97. Complessivamente quindi, dall’anno scorso hanno perso la vita 31.056 persone. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid nelle province lombarde: