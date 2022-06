A Bergamo solo 35 nuovi positivi. Dopo il giorno festivo, numeri molto bassi

Il bollettino Covid odierno (3 giugno) diffuso da Regione conferma un andamento stabilmente in calo del contagio in Lombardia. I nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono solamente 690, a fronte di appena 9.132 tamponi effettuati. Numeri decisamente bassi, figli del giorno di festività di ieri.

L'indice di positività regionale, comunque, torna a calare, passando dall'8,6 per cento di ieri all'attuale 7,5 per cento. In Bergamasca, sono 35 i nuovi positivi individuati.

Passando alla situazione negli ospedali lombardi, continua il calo del numero di ricoverati Covid nei reparti ordinari: sono attualmente 518, 15 in meno di ieri. Stabile invece il numero dei pazienti Covid nelle terapie intensive: sono anche oggi 34. Sono sei, infine, i decessi riconducibili al coronavirus conteggiati oggi, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 40.575. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: