A Bergamo sono 224 i nuovi positivi. Stabile il numero di ricoverati in Lombardia

Nella giornata di oggi (martedì 31 maggio) tornano a salire i numeri relativi al Covid in Lombardia dopo l'abituale calo delle rilevazioni post week-end. Sono dunque 3.290 i nuovi positivi riscontrati a fronte di 37.369 tamponi effettuati.

Parallelamente, torna a salire anche l'indice di positività regionale, che dal 7,2 per cento di ieri passa all'8,8 per cento odierno. Nella provincia di Bergamo, invece, sono 224 i nuovi casi individuati.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni in Lombardia, calano, seppur di poco, i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari: sono 613, 2 in meno di ieri. Resta anche oggi invariato, invece, il numero di pazienti Covid nelle terapie intensive: sono 35. Sono 6, infine, le nuove vittime riconducibili al coronavirus segnalate da Regione nelle ultime 24 ore, portando così a quota 40.547 il numero complessivo di persone che hanno perso la vita in Lombardia dall'inizio della pandemia. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: