A Schilpario un escursionista 67enne è disperso da 48 ore. In volo anche l'elicottero

È disperso dalla sera di lunedì 19 giugno un escursionista di 67 anni. Le sue tracce si sono perse nella zona di Schilpario. I tecnici della VI Delegazione orobica del soccorso alpino sono impegnati ormai da ore nella sua ricerca.

Dal cielo

Attualmente, l'elicottero in volo per una perlustrazione dall’alto sta intensificando la propria attività in una zona particolarmente impervia. Nelle ricerche sono impegnati sia i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sia il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.

In terra

Le squadre territoriali stanno battendo i percorsi più probabili, in un territorio che si presenta molto impegnativo. Seguiranno eventuali aggiornamenti.