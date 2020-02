Al Lido Fosio verranno piantati 600 oleandri

Trentamila euro. Tanto ammonta la cifra investita dal Comune di Sarnico, per migliorare e riqualificare l’area verde del Lido Fosio. I giardinieri sono al lavoro da ieri mattina, martedì 18 febbraio, e per i prossimi 10 giorni, i lavori procederanno per completare il progetto previsto con la pulizia delle scarpate (va rimossa l’alianto la pianta infestante) e conseguentemente verranno poi messi a dimora sulle scarpate 600 oleandri e molte ginestre, che daranno una lieta nota di colore estiva e abbelliranno il già suggestivo lido sarnicese.