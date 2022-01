Altra spaccata a una farmacia: foto del ladro che striscia sotto la saracinesca

a romano di lombardia

Il furto è avvenuto tra lunedì e martedì scorso. Presi 200 euro in contanti dalla cassa e lo smartphone aziendale

Prima hanno tentato di irrompere nella farmacia "Torcicoda", a Romano di Lombardia, forzando la saracinesca e sollevando la grata che conduce alla cantina, ma non essendoci riusciti hanno spaccato la porta dell’entrata laterale.

Il colpo, come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate sia all’interno sia all’esterno del negozio. Protagonisti del furto un gruppo di quattro giovani con il volto coperto dalle mascherine e dal cappuccio delle felpe.

Due malviventi sono rimasti in strada a fare da palo, gli altri due sono entrati e hanno strisciato sul pavimento per evitare eventuali fotocellule d'allarme. Arrivati al bancone principale hanno rubato dalla cassa 200 euro in contanti e preso lo smartphone aziendale.

I ladri però non sono stati particolarmente silenziosi, tanto che hanno attirato l'attenzione del farmacista titolare e del figlio, i quali abitano entrambi al piano superiore. I due sono scesi per entrare in farmacia, ma i ladri, avendoli sentiti, hanno chiuso a chiave la porta di servizio guadagnano il tempo utile per fuggire.