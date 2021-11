Arrotondavano il reddito di cittadinanza spacciando cocaina: arrestata una coppia

Val Seriana

Disoccupata, 46 anni, era tra i beneficiari dell'assegno per chi cerca lavoro. Ma...

Un chilo di hashish e un etto e mezzo di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri nel garage di una donna italiana di Gazzaniga, in Val Seriana. Disoccupata, senza precedenti, percepiva il Reddito di cittadinanza ma insieme a un complice, nord africano, anche lui disoccupato, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio di droga.

Il blitz da parte dei militari delle stazioni di Gandino e Fiorano al Serio è scattato nella serata di ieri, sabato 13 novembre. L'operazione nasce da una serie di segnalazioni sul via vai che si creava molto spesso attorno ad un garage, in una zona isolata del paese seriano. Da qui le indagini e la perquisizione di ieri, che ha portato all'arresto della donna, 43enne, proprietaria del garage e del complice che la aiutava, 26 anni. Sono stati sequestrati complessivamente, nel locale, un chilo di hashish, 157 grammi di cocaina e un cellulare. Addosso all'uomo c'era invece mezzo grammo di cocaina mentre a casa aveva 1800 euro in contanti, ritenuti proventi dallo spaccio. I due sono stati arrestati.