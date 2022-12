Auto piomba nel giardino di un’abitazione a Calcio, ferita 21enne

Tanto spavento nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, quando i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti intorno alle 12,32 a Calcio per un incidente stradale in via Covo.

Un’autovettura, guidata da una 21enne, a causa probabilmente dell’asfalto bagnato è infatti finita fuori strada, piombando in un giardino adiacente. La conducente, unica persona coinvolta, non risulta grave ed è stata portata all’ospedale di Chiari dai sanitari del 118.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area coinvolta. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Caravaggio e la polizia locale di Calcio per i dovuti accertamenti.