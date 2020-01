Auto ribaltata nel Bresciano: 20enne di Martinengo in coma

Domenica 26 gennaio, verso le 5.30, si è verificato un incidente stradale ad Erbusco, in via Iseo, provincia di Brescia. Ancora non chiara la dinamica dei fatti, quello che si sa è che la vettura rimasta coinvolta si è ribaltata e le quattro persone all’interno hanno subito traumi di diversa intensità.

I coinvolti. Tra codici verdi e rossi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. M.B., 23 anni, di origine marocchina e residente a Martinengo, è ricoverato in coma agli Spedali Civili di Brescia. R.C., ventenne di Martinengo, e G.U., una ragazza di 17 anni di Romano di Lombardia, non sarebbero gravi; non note le condizioni di C.R., 20enne di Martinengo, ricoverato ia Legnano.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Erano presenti due squadre con il supporto di un autogrù. Una delle quattro persone ferite, incastrata, è stata prontamente liberata con l’ausilio di specifiche attrezzature tecniche. L’intervento è terminato alle ore 6.48. Per i rilievi è invece intervenuta la Polizia stradale.