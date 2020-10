Baby gang brucia distributore di farmaci, ruba una bici e rompe un estintore

La settimana scorsa avevano bruciato un distributore automatico di farmaci attivo nelle ore notturne, rubato una bicicletta e rotto i cestini della piazza principale di Brembate Sopra. Non paga delle bravate e degli atti vandalici messi a segno, la banda di teppisti è tornata in azione nella tarda serata di venerdì 9 ottobre, rompendo una cassetta dove è alloggiato un estintore e abbandonandolo in un cespuglio dopo averci giocato.

A dare notizia dei vandalismi è stata il sindaco Emiliana Giussani, che attraverso il proprio profilo Facebook ha annunciato che fioccheranno nei prossimi giorni le denunce nei confronti di questa baby gang. «Domani sporgerò denuncia e convocheremo a breve i genitori con gli adolescenti visto che tutti sono minorenni – ha scritto il primo cittadino -. Nonostante i richiami non si sono fermati».

I ragazzini, «oltre una quindicina e senza mascherine», sono stati individuati dalla polizia locale grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, come da prassi nel 2020, i teppisti avevano deciso di immortalare le loro gesta con i loro smartphone e di postare i contenuti sui social.