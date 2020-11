Bergamo in zona rossa, il traffico no: solo il 20% di mezzi in meno

Camion e auto non hanno lasciato libere le strade di Bergamo come ci si aspettava da una settimana di zona rossa. E del resto i provvedimenti presi sono ben lontani da quelli del lockdown di primavera, e pure i controlli sono molto più sporadici. Sta di fatto che i dati di City Analytics, il progetto che monitora ogni giorno i movimenti della popolazione a livello comunale attraverso i sensori dei veicoli connessi, dei sistemi di navigazione, delle applicazioni mobili e delle mappe, rileva una diminuzione di circa un quinto del traffico, se si confronta giovedì 12 novembre con giovedì 5, ultimo giorno pre-restrizioni. Segno che tanti bergamaschi continuano a muoversi, per lavoro o per altro. Ne parla L’Eco di Bergamo sul numero di domenica 15 novembre.

