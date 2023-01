Calcio, scontro tra auto in via Papa Giovanni XXIII: due donne ferite

Rocambolesco incidente stradale nella mattina di oggi (28 gennaio), a Calcio, in provincia di Bergamo. Erano circa le 9,10 quando due auto si sono scontrate in centro al paese. Fortunatamente, entrambe le conducenti - una donna di 21 anni e l'altra di 51, originarie del posto - non hanno riportato ferite gravi.

Lo schianto è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, la principale arteria che attraversa il paese al confine fra la Bergamasca e la provincia di Brescia.

Carabinieri e polizia locale al lavoro sulla dinamica

Ancora al vaglio della polizia locale la dinamica di quanto accaduto.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sul posto sono giunte in soccorso due ambulanze - una della Croce Rossa di Palazzolo e l'altra della Padana Emergenze di Bergamo -, entrambe in codice rosso.

Stando a quanto emerso, le due donne non avrebbero riportato gravi conseguenze. Entrambe sono state portate in ospedale in codice giallo e verde.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Romano di Lombardia hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e bonificare l'area, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi.