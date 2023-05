Capriolo rischia di annegare nel lago: salvato dai vigili del fuoco nel Lecchese

Stamattina, martedì 9 maggio, a Parè, località di Valmadrera (Lecco), un capriolo è caduto nel lago e ha rischiato di annegare. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco.

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 13

Sul posto, dal comando provinciale di Piazza Bione a Lecco, è partita una squadra con una auto pompa serbatoio. I vigili del fuoco si sono calati nel lago e sono riusciti a recuperare l'animale e a riportarlo sano e salvo a riva.

La povera bestia quindi è stata affidata agli agenti della Polizia Provinciale. La protezione della fauna selvatica autoctona è infatti competenza esclusiva della Regione che può avvalersi dei servizi della Polizia Provinciale e in un anno si stimano oltre 500 richieste di intervento per fauna selvatica in difficoltà.