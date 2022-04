Casa in fiamme la notte di Pasqua: due anziani salvi grazie ai vicini di casa

Valle Imagna

Cento metri quadrati di tetto sono andati in fumo

Fortunatamente sono stati allertati in tempo dai vicini di casa, che hanno avuto la prontezza di riflessi di avvertirli e di consentire quindi loro di mettersi in salvo. Ma per due anziani di Sant'Omobono Terme, quella di Pasqua è stata comunque una notte terribile.

Incendio a Sant'Omobono terme, famiglia senza casa

La loro abitazione, una villetta con giardino in via Capizzoli, nel piccolo paese della Valle Imagna, è stata quasi completamente distrutta da un incendio divampato per cause da accertare, che ha attaccato soprattutto il tetto.

Sul posto i Vigili del fuoco di Zogno e di Madone, dopo l'allarme arrivato in centrale attorno alle 3. L’incendio, nato dalla canna fumaria, si è sviluppato coinvolgendo tutto il tetto. Complessivamente, circa cento metri quadri di copertura sono finiti in fumo. I Vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. Illesi i due anziani proprietari di casa.