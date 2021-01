Chi era il 26enne morto in un incidente la notte di Capodanno in via Carducci

All’amico di 21 anni che viaggiava accanto a lui arriverà una multa da 400 euro per aver violato il coprifuoco. Ma N.M., queste le sue iniziali, è uscito illeso dall’incidente avvenuto in via Carducci, alla rotonda di fronte al negozio di elettrodomestici Expert, la notte tra 31 dicembre e primo gennaio, alle 2.05. Invece Vincenzo Caldura, che era alla guida della Bmw 320 finita fuori strada, ha perso la vita nello schianto.

Cosa è accaduto. Caldura, dopo aver cenato a casa con la mamma e i fratelli, in via Borfuro, è uscito senza precisare dove si sarebbe recato. Al momento dell’incidente stava percorrendo via Carducci in direzione centro. Arrivato alla rotonda, forse a causa della velocità eccessiva e del ghiaccio sulla strada, ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato verso destra, sradicato un cartello stradale e abbattuto un semaforo. Si è fermata contro un albero. Violentissimo lo schianto: Caldura è stato sbalzato a una ventina di metri dall’abitacolo, sotto la vetrina dell’Expert, ed è morto sul colpo per trauma cranico: si ipotizza che non avesse le cinture, ma solo un esame approfondito potrà confermare questa tesi. Alcuni residenti sono stati svegliati dal forte botto e hanno chiamato il 112.

Gestiva un bar-tabacchi in via Sant’Orsola. «Vincenzo – hanno raccontato i nonni materni Francesco e Filomena a L’Eco di Bergamo – era nato a Catania e aveva sempre vissuto a Palagonia. Otto anni fa il padre Sebastiano è deceduto all’età di 43 anni per malattia e così lui e sua mamma hanno portato avanti insieme il suo panificio». Poi, lo scorso settembre, la decisione di trasferirsi a Bergamo dove già vivevano i nonni con la mamma Giuseppina e i fratelli Francesco e Cristiano, rispettivamente di 24 e 17 anni: aveva rilevato un bar-tabacchi in via Sant’Orsola che gestiva con la mamma. A breve avrebbe dovuto raggiungerlo la fidanzata Elison che vive a Ramacca (Catania). Abitava da solo in via Sant’Alessandro.