Coltello alla gola del cassiere: rapinato supermercato di Dalmine

Rapina a volto coperto nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, al supermercato In’s di Dalmine in via Roma.

La vicenda è riportata oggi dal Corriere Bergamo: un soggetto non ancora identificato è entrato all’orario di chiusura, quando erano comunque presenti dei clienti, ha preso alle spalle un cassiere e gli ha puntato un coltello alla gola: in seguito, gli ha intimato di consegnargli l’incasso, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze.

Il dipendente, a quel punto, non ha potuto far altro che dargli il denaro, in tutto un misero bottino di appena duecento euro. Il malvivente ha quindi afferrato i soldi e si è velocemente allontanato dal punto vendita, dileguandosi.

Alla scena avrebbe assistito anche una collega e, una volta che il criminale si è allontanato, è stato dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto riportato da chi ha assistito alla scena, il rapinatore sarebbe alto un metro e novanta centimetri.