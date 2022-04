Comenduno di Albino, automobilista perde il controllo e si ribalta al distributore di benzina

l'incidente

L'auto è finita in parte sulla carreggiata della strada statale 671, senza conseguenze

Nessuno è rimasto ferito, ma la fotografia dell’incidente stradale è stata subito pubblicata sui social.

Oggi pomeriggio (venerdì 1 aprile) un’automobilista ha perso il controllo della propria autovettura, che si è ribaltata sulla fiancata destra dopo aver sfondato il guardrail a protezione del perimetro del distributore di benzina Q8, a Comenduno di Albino. Una carambola che ha spinto il mezzo parzialmente sulla carreggiata.

L’auto è rimasta in bilico sul cordolo lungo la strada statale 671, in direzione di Bergamo. L’istantanea dell’incidente stradale è stata pubblicata intorno alle 16 sulla pagina Facebook “Viabilità in Valle Seriana”, per avvisare gli alti automobilisti di passaggio. Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel ribaltamento.