Covid in Bergamasca, calano i cittadini positivi: oltre 800 in meno

Drastico calo dei cittadini positivi al Covid in Bergamasca.

Secondo gli ultimi dati forniti da Ats Bergamo e aggiornati alle ore 11:30 di ieri, mercoledì 11 gennaio, i soggetti residenti in provincia di Bergamo che si trovano in isolamento obbligatorio sono 622. La settimana scorsa erano 1443: ben 821 in meno.

Stabili anche i cittadini posti in auto sorveglianza, ovvero che hanno avuto contatti stretti con positivi al virus. Questa settimana sono sei, la scorsa erano cinque. Quella precedente ne risultavano otto.