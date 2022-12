Covid in Bergamasca, leggero aumento dei cittadini in isolamento

Si è registrato in Bergamasca, nelle ultime settimane, un leggero aumento dei soggetti in isolamento obbligatorio, ovvero coloro che sono risultati positivi al Covid, seppur i numeri risultano comunque molto inferiori rispetto alla metà di ottobre.

Negli ultimi sette giorni, i dati forniti da Ats Bergamo (e aggiornati alle 15 di ieri, mercoledì 30 novembre) evidenziano 3.762 bergamaschi in isolamento obbligatorio: soltanto 40 in più rispetto alla settimana del 23 novembre (erano 3.720).

Risultano in calo, invece, i soggetti residenti in provincia di Bergamo che si trovano al momento in auto sorveglianza. Ovvero i cittadini che hanno avuto contatti con persone positive. Il bollettino più recente ne riporta 50, quattordici in meno rispetto alla scorsa settimana (i dati ne riportavano 64).