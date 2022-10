CSC Compagnia Svizzera Cauzioni protegge in tutti i sensi

La protezione perimetrale rappresenta un prezioso valore per i siti industriali, commerciali e residenziali pubblici o privati. Oggigiorno, il mercato della sicurezza offre una gamma completa di sistemi perimetrali intelligenti e affidabili, per soddisfare i bisogni di sicurezza sia in ambienti interni che all’esterno, sviluppando le migliori tecnologie tra microonde, infrarossi e sensori doppler in modo da poter garantire la protezione totale dei siti sensibili. Aziende che si occupano della progettazione e del montaggio di impianti di allarme per capannoni industriali e uffici aziendali si rivolgono a CSC Compagnia Svizzera Cauzioni per le loro consulenze economiche relative ai sistemi di sicurezza.

Grazie al livello di esperienza raggiunto da questi sistemi, in sinergia con la più evoluta analisi intelligente condotta dalla nostra società, gli investimenti in sistemi di protezione perimetrale assicurano una sicurezza economica totale.

Qualunque sia il bisogno di protezione, con CSC Compagnia Svizzera Cauzioni si troveranno le soluzioni più brillanti, col miglior rapporto qualità prezzo e con la più alta facilità di gestione che la protezione di sicurezza merita.

Da anni infatti lavoriamo in molti settori, e abbiamo allargato di gran lunga il nostro bacino di utenza.

Sono varie le tipologie ed i prodotti al vaglio di una nostra consulenza: I sistemi antintrusione perimetrali funzionano grazie a una serie di sensori; si tratta di dispositivi che si attivano qualora qualcuno dovesse passare all’interno del reticolo virtuale. La loro gestione è affidata a una centralina e quindi ad un apparecchio in grado di comunicare con i sensori, avvisando in caso di violazione dell’area esterna. A seconda del modello di antifurto perimetrale possono essere presenti delle fotocamere che scattano automaticamente una foto; in alternativa, l’impianto può semplicemente notificare l’attivazione dei sensori d’allarme per esterno, inviando un messaggio o emettendo un avviso sonoro.

In base alla tecnologia utilizzata, l’impianto può essere wireless, comunicando attraverso la connessione wi-fi tramite una centralina a doppia frequenza, oppure dotato di un collegamento via cavo estremamente resistente. Le principali tipologie di consulenza di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni riguardano le attestazioni di solvibilità ma anche le valutazioni sugli investimenti inerenti sistemi di allarme perimetrale esterno che si trovano in commercio.

