Una persona speciale, onnipresente e generosa: la Val Gandino piange Rosario Rottigni

di Giambattista Gherardi

Un uomo che tanto ha dato alla sua Valle, con rara competenza e slanci generosi destinati a restare nel ricordo di tutti. La Val Gandino piange Rosario Rottigni, 71 anni di Cazzano S. Andrea, spentosi domenica 13 novembre a seguito di una malattia inesorabile che negli ultimi mesi lo aveva debilitato. Rosario, pur nelle crescenti difficoltà, aveva comunque seguito gli impegni a lui più cari, capace sino alle ultime settimane di spendersi nel sociale e nel volontariato.

A livello lavorativo era stato impegnato in età giovanile al Comune di Gandino e successivamente, per molti anni, nelle aziende tessili del gruppo Frana a Casnigo, apprezzato responsabile di importanti settori. Alla comunità casnighese lo legava in particolare la passione per la musica.

Sino alla scorsa estate è stato presidente del Corpo Bandistico Musicale "Angelo Guerini", ma anche musicante con il sassofono. Sempre a Casnigo era attivo come suonatore del tipico baghèt, l'antica cornamusa bergamasca. A Cazzano S.Andrea era nato nel 1951, quando ancora il borgo era parte del territorio di Casnigo. Era stato componente del Consiglio Comunale e aveva seguito per anni l'amministrazione della Scuola Materna.

Le sue competenze legate al tessile, unite a quelle della moglie Lia Ius, ne avevano fatto uno dei volontari più apprezzati dell'Associazione A.R.T.S. (ne era vicepresidente) cui fa capo il Museo del Tessile "Martinelli Ginetto" di Leffe. Rosario era assidua presenza per le visite guidate, attraverso le quali illustrava il funzionamento dei diversi macchinari a ragazzi, famiglie e visitatori. Con la moglie Lia (che al Museo ha curato il giardino con le piante tintorie) era spesso ambasciatore del Museo in occasione di fiere e manifestazioni anche fuori provincia.

In un "curriculum" infinito e probabilmente parziale va ricordato anche l'impegno di Rosario Rottigni con il Gruppo Balli Popolari, che guidava con gioia ed empatia coinvolgenti. Al fianco della moglie, piangono Rosario i quattro figli (Paolo, Angelo Luisa ed Emma), gli adorati nipoti, i familiari e tantissimi amici. La Val Gandino ha perso uno dei suoi elementi migliori, garbato nel dire e concreto nel fare, innamorato della vita, della musica e della sua Valle.

I funerali di Rosario Rottigni saranno celebrati martedì 15 novembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale a Cazzano S. Andrea.