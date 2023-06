Denunciato tre volte per danneggiamento: arrestato a Bergamo 33enne bresciano

È stato arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 giugno, dalla Polizia Locale per danneggiamento, ma negli ultimi giorni ne aveva combinate di tutti i colori tra Bergamo e Brescia.

A.A.M.M., 33 anni e residente a Brescia, era già stato denunciato a piede libero giovedì a Orio al Serio per danneggiamento e a Brescia per ben due volte nella giornata di martedì - una volta dalla Questura e l'altra dalla Polizia Locale, sempre con la medesima accusa e sempre a piede libero.

Arrestato e processato per direttissima

A Bergamo, ieri, l'ennesima intemperanza gli è costata arresto e processo per direttissima, in programma per la mattinata di oggi, sabato 17 giugno. In via Coghetti, il 33enne ha preso di mira la vetrata di una palestra colpendola con un manubrio per pesi.

Poi si è diretto al Comando di Polizia Locale poco distante, dove ha sfondato il parabrezza di un'auto in sosta. Gli agenti, dopo essere stati bersaglio di calci e pugni sferrati con violenza dal 33enne, lo hanno immobilizzato e arrestato.

Trasportato in auto di servizio in direzione della Questura, l'uomo è riuscito a sfondare anche il vetro di quest'ultima. «Parliamo di una persona chiaramente squilibrata - è il commento della Comandante, Gabriella Messina - che può essere pericolosa alle cose e alle persone se lasciata imperversare liberamente in città».

Adesso il 33enne bresciano dovrà rispondere dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento.