Drammatico incidente in pista al Mugello, morto il motociclista bergamasco Davide Longhi

Tragedia questa mattina (giovedì 30 giugno) durante le prove libere in preparazione della Coppa Italia all'Autodromo internazionale del Mugello, in Toscana. In un terribile incidente ha perso la vita Davide Longhi, 34enne di Romano di Lombardia, barista e grande appassionato di motociclismo.

Come raccontano i colleghi di PrimaTreviglio, Davide Longhi stava correndo in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un incidente con un altro pilota, rimasto gravemente ferito. Le condizioni di entrambi sono apparse subito molto serie e hanno richiesto l'intervento del personale medico del circuito. Stabilizzato sul posto, Longhi è stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico di Careggi di Firenze tramite eliambulanza, ma nonostante tutti gli sforzi dei medici nel primo pomeriggio si è spento nel reparto di Terapia intensiva.

La notizia della morte di Longhi ha scosso la città. Molto conosciuto a Romano, era "volto" del bar Pepita d'Oro di via Isonzo. Davide Longhi correva in moto da anni, anche a livello nazionale, ed era un pilota esperto oltre che istruttore di velocità. Gareggiava per le scuderie "Cds racing team" di Pumenengo e "Team Perdercini Sbk".

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Longhi stava correndo le prove libere in vista di una gara di Coppa Italia in calendario domenica. Attorno alle 11, dopo le prove, stava rientrando ai box quando sarebbe stato travolto alle spalle da un'altra moto che sopraggiungeva da dietro e che lo ha travolto. Un urto violentissimo, a seguito del quale entrambi i motociclisti coinvolti sono caduti a terra. Il secondo centauro coinvolto nell'incidente, un 39enne, lotta per la vita in ospedale, a Firenze.

Non era la prima volta che Davide Longhi correva al Mugello. Nel video pubblicato qui sopra, risalente al 2017, lo si vede in sella alla sua Kawasaki 1000, quando per la prima volta corse alla ricerca del titolo nazionale per la categoria Stock 1000. Aveva corso anche per la categoria endurance e nel 2014 aveva vinto la 200 Miglia del Mugello.