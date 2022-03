Droga nelle scuole, 16enne trovato in possesso di hashish in un istituto di Romano

Il commento del comandante

Nella città della Bassa è stato fermato uno studente trovato in possesso di stupefacenti. Fondamentale l'unità cinofila

Ancora droga nelle scuole di Romano di Lombardia. Settimana scorsa la Polizia locale del Distretto della bassa Bergamasca orientale ha effettuato un controllo in uno degli istituti superiori di Romano e, con l'ausilio dell’unità cinofila, sono stati controllati gli studenti della scuola: come racconta PrimaTreviglio, un 16enne è stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Bergamo per l’avvio dell’iter procedurale previsto.

L'operazione della settimana scorsa rientra nell'ambito del progetto del Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca orientale chiamata “Scuole e parchi sicuri”. Un progetto attuato grazie al finanziamento arrivato attraverso un bando da Regione Lombardia e che ha fornito le risorse necessarie per effettuare pattugliamenti nelle scuole, nei parchi , nelle fermate degli autobus e del trasporto pubblico da parte degli agenti della Polizia locale. Controlli effettuati anche grazie all'impiego dell’unità cinofila.

«Innanzitutto mi preme ringraziare tutti i dirigenti degli istituti scolastici cittadini che hanno compreso l’importanza di affrontare il problema del consumo di sostanze stupefacenti e ci hanno aperto le porte delle scuole per effettuare i controlli - ha detto il comandante Arcangelo Di Nardo -. I controlli hanno la funzione non solo repressiva ma soprattutto preventiva. È prassi dialogare con le famiglie per prevenire problematiche future che possano portare a dipendenze e ad al compimento di altri reati».