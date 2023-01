Fiamme in una palazzina di Romano, due famiglie rimaste senza casa

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri (domenica primo gennaio) in un edificio a due piani a Romano di Lombardia: si tratta di una palazzina in cui vivevano due famiglie, rimaste illese.

I Vigili del Fuoco di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti in via Balilla a Romano di Lombardia intorno alle ore 17,35 e, dopo aver spento le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. L’abitazione è stata giudicata non fruibile, per cui gli inquilini si sono ritrovati all’improvviso senza abitazione. Sul posto durante le operazioni si sono recati anche i carabinieri e il sindaco Sebastian Nicoli per monitorare la situazione.

Il fuoco sarebbe scaturito da una stufa a pellet presente nell’appartamento al piano superiore, abitato da una famiglia pakistana composta da due genitori e sei figli, che al momento dell’incidente non erano in casa. Al piano di sotto era invece presente una famiglia cubana, con due genitori e tre figli. Per la notte sono stati ospitati all’Hotel Mozzo e da parenti.