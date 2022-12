Incidente di Nembro: un giovane morto e tre feriti gravi. Le drammatiche immagini

E' di un morto e tre feriti gravi il bilancio del tragico incidente avvenuto a Nembro nella notte fra venerdì e sabato (3 dicembre). A perdere la vita un ragazzo di 22 anni.

La tragedia, lungo la strada statale che attraversa il paese della Val Seriana. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, erano circa le due di notte quando l'auto, con a bordo quattro persone, tutte attorno ai vent'anni, è finita fuori strada in via Vasvecchio, finendo in un canale.

Un salto di qualche metro, fatale per uno degli occupanti della vettura. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Immediati i soccorsi, allertati da alcuni residenti che hanno udito lo schianto. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, un'auto medica, una squadra Saf (Speleo alpino fluviale), i Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e gli agenti della Polizia Locale.

Tre delle persone a bordo dell'automobile sono rimaste ferite: si tratta di una ragazza di vent'anni – fidanzata della vittima – e due ventunenni, amici. La giovane è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni, mentre gli altri due ragazzi al Bolognini di Seriate e all'Humanitas Gavazzeni.

Per la quarta persona, secondo le prime notizie un ventiduenne di Ranica, invece non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Dopo aver recuperato i feriti e messo in sicurezza il mezzo, i Vigili del Fuoco giunti sul luogo dell'incidente hanno provveduto al recupero della vettura dal canale con l'ausilio di una gru.