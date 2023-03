Urtano l'auto delle Poste e finiscono nella scarpata, due donne ferite a Sant'Omobono

In una direzione, l'auto delle poste guidata da una portalettere; dall'altra due donne, madre e figlia di 60 e 37 anni, sulla loro auto di cilindrata media. Entrambe stavano circolando sulla via Brigata Lupi di Toscana della frazione Mazzoleni di Sant’ Omobono. Lì la strada è stretta e il transito dei veicoli problematico. Da qui, lo scontro.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno di ieri, lunedì 13 marzo, e ad avere la peggio sono state le due donne. Nell'urto, la loro auto è rotolata nella scarpata, ma fortunatamente è stata bloccata poco dopo, a soli due metri, da un albero.

Le persone del posto, visto l’incidente, hanno allertato il 112 e presto sono arrivate l’auto medicalizzata da Bergamo e le ambulanze Croce Azzurra di Almenno San Salvatore e la Padana Emergenza. Il personale d’emergenza ha prestato le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente e due sono state trasportate una in codice giallo all’ospedale Cliniche Humanitas Gavazzeni e l’altra in codice verde al Policlinico Ponte San Pietro.

Dinamica da ricostruire

Sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco di Bergamo che hanno messo in sicurezza le due auto che sono state poi rimosse dai mezzi di soccorso stradale e una pattuglia del Norm (Nucleo radiomobile) della Compagnia carabinieri Zogno che ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Sui social la notizia non è stata accolta come una sorpresa, anzi. In molti hanno sottolineato infatti la pericolosità del tratto di strada dove è avvenuto l'incidente.