Frontale sulla Francesca: ferita una guardia giurata di 39 anni, in fuga l'altro automobilista

Le forze dell’ordine sono sulle tracce di un automobilista che, dopo aver urtato una vettura con a bordo una guardia giurata di 39 anni, è fuggito a piedi nei campi adiacenti alla strada provinciale 122, la cosiddetta Francesca.

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 28 luglio, poco prima delle 17 a Ghisalba, all’altezza dell’incrocio con via Mornico.

Fortunatamente il trentanovenne se l’è cavata con un grande spavento e con ferite che non si sono rivelate gravi: soccorso dal personale del 118 in codice giallo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bolognini per essere medicato e per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.

L’automobilista che è fuggito, per ragioni ancora da chiarire, era alla guida di una Lancia Delta di colore grigio. Ad avere la peggio è stata la seconda automobile, quella su cui viaggiava la guardia giurata, in servizio per la società Sorveglianza Italiana, che dopo lo scontro si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Seriate e due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e dei volontari di Romano di Lombardia.