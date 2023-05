Grave incidente tra Clusone e Rovetta. Cinque feriti, tra cui due bambini

Sono cinque le persone ferite e alcune di loro in modo grave. Questo è il bilancio del frontale che questa mattina, venerdì 26 maggio, ha visto due auto scontrarsi a Clusone, in via Vittorio Veneto. La strada è quella che porta verso Rovetta.

Mancava poco alle otto, quando una Fiat 500 e un'Audi Sation Wagon si sono scontrate frontalmente. Tra i feriti ci sono un uomo di 32 anni, una donna di 30, una di 55 e anche due bambini di otto e dieci anni. Sul posto ci sono due ambulanze dei volontari della Presolana e della Croce verde di Colzate, e l'elisoccorso inviato dal 118. Quest'ultimo ha trasportato uno dei feriti in codice rosso.

La strada è stata chiusa dalle nove.