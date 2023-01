I botti sono pericolosi: tre minorenni feriti tra Treviglio e Romano a Capodanno

Il consueto report su botti e alcol, quest'anno, è stato particolarmente leggero, per fortuna, nella Bassa. Sul fronte degli ustionati per l'utilizzo di fuochi artificiali, gli accessi ai due Pronto soccorso sono stati soltanto tre, due a Treviglio e uno a Romano, e tutti riguardavano minorenni con lievi ustioni agli arti superiori. Nessuno è ferito in modo serio, e sono stati tutti medicati dal personale dei due Ps, senza conseguenze di rilievo.

Sul fronte dell'eccesso di alcol, invece, gli accessi ai due Ps sono stati sei, anche in questo caso nessuno è grave.