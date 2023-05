Emilia Romagna, impegnati anche i tecnici del soccorso alpino lombardo

Due sono (otto tecnici di soccorso alpino) già partite, altre due (in forra con un medico Cnsas) sono in partenza e altre tre sono state attivate per le prossime ore: le squadre del Cnsas Lombardo scendono in Emilia Romagna per supportare gli ininterrotti interventi del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna che, dalla notte di martedì, si stanno svolgendo nelle zone più colpite dal maltempo, da quelle montane alla pianura dove disagi e danni sono ingenti.

Gli uomini del Cnsas stanno svolgendo operazioni di soccorso e di evacuazione, resi estremamente complessi dalla pioggia continua e dagli smottamenti in particolar modo nella zona montana, dove le strade sono interrotte da crolli e frane che impediscono anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Nelle prime ore della mattina una ventina di tecnici Cnsas hanno cercato di raggiungere a piedi alcune case isolate situate nelle località dell'Appennino per valutare la situazione, nonostante i collegamenti stradali spesso interrotti.

Diverse squadre di soccorso operative

Nelle aree allagate in pianura i tecnici stanno operando su più fronti: il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna a Forlì è presente da ieri sera sul campo con i tecnici del soccorso in forra, che hanno evacuato numerose persone in difficoltà. A Cesena, da stanotte, opera una squadra Cnsas Emilia Romagna con quattro tecnici specializzati in ambiente acquatico, tra cui un sanitario; stamattina è giunta sul posto anche una squadra di cinque tecnici, sempre specializzati in ambiente acquatico, intervenuti presso l’ospedale di Cesena.

In città sono presenti una squadra di dieci tecnici del soccorso in forra proveniente delle Marche e un’altra con otto tecnici dall’Umbria. A Castel Bolognese, in provincia Ravenna, è intervenuta una squadra di cinque tecnici di soccorso in forra proveniente dal Veneto. Il Cnsas si coordina con il Dipartimento di Protezione Civile, la Protezione Civile regionale, il 118 e i Vigili del Fuoco. Al momento sono impegnati gli elicotteri di Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Guardia di Finanza e si stanno attivando altri enti di Protezione civile.