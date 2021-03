Il portale di Poste pronto alla partenza. Vaccinazioni concentrate su grandi hub

Sembra ormai in dirittura d’arrivo l’attivazione del portale gestito da Poste Italiane in vista della campagna vaccinale di massa, che in Lombardia dovrebbe partire dal 12 aprile. Il nuovo portale potrebbe infatti essere operativo addirittura venerdì, entro Pasqua.

Poste Italiane ha però evidenziato una necessità: concentrare le vaccinazioni di massa su un numero più ristretto di grandi hub, mentre i poli di più piccole dimensioni potrebbero restare a disposizione di specifiche categorie.

Nella fase iniziale delle vaccinazioni di massa potrebbero quindi essere esclusi quelli di Antegnate, Mapello e Spirano. Ogni variazione potrebbe comunque essere suscettibile di modifiche in corso d’opera, sulla base della valutazione dell’andamento delle somministrazioni e della disponibilità di vaccini.

I primi a essere coinvolti nelle vaccinazioni di massa saranno i lombardi tra i 75 e i 79 anni (400 mila persone); si punta a completare le somministrazioni entro una decina di giorni dall’avvio. A seguire sarà la volta di quelli con un’età compresa tra i 70 e i 74 (sempre 400 mila), da vaccinare sempre entro dieci giorni.